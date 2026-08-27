Inversión alemana se fortalece en Monclova

El interés de empresas alemanas por invertir en Monclova se fortalece, particularmente en los sectores metalmecánico y automotriz, informó Pro Monclova tras un encuentro de promoción económica.

Reginaldo Calderón, director de Pro Monclova, participó en la reunión de seguimiento a la estrategia de promoción económica del estado y el municipio, junto con Luis Olivares Martínez, secretario de Economía; Fritz Eisele, cónsul de Alemania en Monterrey, y el equipo de Pro Monclova.

Durante el encuentro, el cónsul alemán mostró especial interés en Monclova por su vocación metalmecánica, considerada uno de los pilares económicos de la región

Entre las oportunidades identificadas se encuentra la posible instalación de empresas proveedoras alemanas de los sectores metalmecánico y automotriz. Asimismo, se planteó que Coahuila se posiciona como una alternativa para el nearshoring ante la tensión arancelaria entre México y Estados Unidos, mientras Alemania busca diversificar sus cadenas de valor.

El encuentro forma parte de la estrategia impulsada por el alcalde Carlos Villarreal Pérez para promover nuevas oportunidades de inversión y generación de empleo para Monclova.