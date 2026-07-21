Vacaciones escalonadas para trabajadores del Ayuntamiento de Frontera

Un total de 230 trabajadores administrativos del Ayuntamiento de Frontera disfrutarán de su periodo vacacional de manera escalonada durante las próximas dos semanas, sin afectar la atención a la ciudadanía.

El director de Recursos Humanos, Ignacio Ortegón, informó que el personal fue dividido en dos grupos: uno descansará durante la presente semana y el otro lo hará la siguiente, mientras el resto permanecerá en funciones para mantener abiertas las oficinas municipales.

Explicó que la medida tiene como propósito garantizar que los ciudadanos continúen recibiendo los servicios y la atención en los horarios habituales.

Precisó que el esquema vacacional aplica únicamente para el personal administrativo, mientras que los trabajadores de áreas operativas continuarán laborando de manera normal.

Entre las dependencias que mantienen sus actividades se encuentran Servicios Primarios, Transporte y Vialidad, Protección Civil, Bomberos y Seguridad Pública, cuyos elementos seguirán trabajando conforme a sus turnos establecidos.

Asimismo, indicó que los 138 trabajadores sindicalizados no tendrán modificaciones en sus jornadas laborales y continuarán desempeñando sus funciones con normalidad.

El funcionario señaló que este periodo vacacional concluirá al finalizar la próxima semana, por lo que el lunes 3 de agosto el Ayuntamiento retomará sus actividades con la totalidad del personal.

Mientras tanto, las oficinas municipales permanecerán abiertas en su horario habitual, de 8:00 de la mañana a 3:00 de la tarde, con personal de guardia para atender a la población.