Regidora y director apoyan reclutamiento de empleo en San Buenaventura

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.- A través del alcalde Javier Flores Rodríguez, el departamento de Fomento Económico instaló un módulo de reclutamiento en la plaza principal de San Buenaventura con el objetivo de acercar oportunidades laborales a los habitantes del municipio.

El pasado jueves 11 de septiembre, la empresa DENSO atendió a los interesados en la plaza principal en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde, brindando información sobre sus vacantes y recibiendo documentación de los solicitantes.

Adicionalmente, las empresas Elektra San Buenaventura y Cedumosa ofrecen vacantes en sus sucursales, canalizando directamente a los habitantes interesados. Elektra cuenta con una vacante para Líder de tienda en entrenamiento, con información disponible a través de la Lic. Idalia Estrada. Por su parte, Cedumosa solicita personal para Supervisora de caja en la sucursal San Buenaventura, con contacto directo con el Lic. Luis Lara.

La regidora Suleyky Ortiz y el director Rolando Salas mantienen comunicación directa con las empresas y brindan apoyo desde sus oficinas para recibir la papelería y asesorar a los buscadores de empleo en el proceso de llenado de solicitudes.

Fomento económico seguirá acercando oportunidades laborales a la población, facilitando la vinculación entre empresas y buscadores de empleo en San Buenaventura.