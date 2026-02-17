Castaños inicia campaña de vacunación contra sarampión: Yesica Sifuentes

CASTAÑOS, COAHUILA.- El municipio de Castaños se sumó al arranque de la campaña intensa de vacunación contra el sarampión casa por casa, una estrategia preventiva que busca fortalecer la cobertura de vacunación y proteger a las familias, especialmente a los grupos más vulnerables.

Este martes, la alcaldesa de Castaños, Yesica Sifuentes Zamora, acompañada de la presidenta municipal de Frontera, Sara Irma Pérez Cantú, así como del alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, alcaldesas y alcaldes de la región y representantes del sector salud, dio el arranque oficial a esta jornada, que contempla brigadas organizadas para recorrer colonias y comunidades, identificar esquemas incompletos y aplicar biológicos de manera oportuna.

Durante el evento, la Presidenta Municipal de Castaños subrayó que esta acción forma parte de una respuesta preventiva ante la alerta sanitaria que se vive en algunas entidades del país-

Indicó que en Coahuila se trabaja de manera preventiva con acciones coordinadas, cercanas y organizadas, priorizando la prevención, la cobertura universal y el acceso directo a los servicios de salud para las familias, especialmente niñas y niños.

Esta estrategia regional incrementa la cobertura de vacunación, reduce riesgos y rompe barreras de acceso al llevar el servicio directamente a los hogares, lo que se traduce en resultados tangibles para la salud comunitaria.

"Afortunadamente existe un gran trabajo coordinado con el Gobernador del Estado, Manolo Jiménez Salinas, para acercar estos beneficios a los distintos sectores de la población. Estamos seguros de que esta acción es fundamental para proteger la salud de nuestras niñas, niños y familias", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reconoció y agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y, en particular, del Eliud Aguirre, así como el trabajo de la Secretaría de Salud, que han sumado esfuerzos para organizar brigadas, disponer de personal capacitado y asegurar el abasto de biológicos, reforzando una atención preventiva que evita escenarios de riesgo y protege a la población.

"De esta manera reiteramos el compromiso de la administración municipal de seguir trabajando en unidad por la salud y la prevención, priorizando acciones que acerquen los servicios médicos a la ciudadanía, fortalezcan la atención primaria y contribuyan al bienestar integral de la población", finalizó la edil.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños, en coordinación con el Gobierno de Coahuila refrenda que la prevención y la coordinación interinstitucional son la vía más efectiva para anticiparse a brotes y salvaguardar la salud de las familias.