San Buenaventura: jornada de vacunación contra el sarampión y la influenza

San Buenaventura, Coah.– El Gobierno Municipal de San Buenaventura, a través del Departamento de Salud, invita a la población a participar en la jornada de vacunación contra el sarampión, que se llevará a cabo hoy en la Plaza Principal, a partir de las 9:30 de la mañana.

La vacunación contra el sarampión está dirigida a niñas y niños a partir de los 12 meses de edad, quienes podrán recibir la primera dosis de la vacuna SRP, así como la segunda dosis para quienes ya hayan cumplido seis meses después de la primera aplicación.

Asimismo, se contempla la aplicación de refuerzos a niñas, niños y adolescentes que no cuenten con esquema completo o lo tengan incompleto.

En el caso de los adultos nacidos entre 1965 y 2010, se aplicará una dosis de refuerzo. También podrán recibir la vacuna las mujeres en edad fértil o en periodo de puerperio. No deben vacunarse las mujeres embarazadas ni las personas nacidas antes de 1965.

En coordinación con la Jurisdicción Sanitaria 04, se informa que el jueves 26 de febrero también se estará aplicando la vacuna contra la influenza, como parte de las acciones preventivas para proteger la salud de la población.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a aprovechar esta jornada gratuita de vacunación, que tiene como objetivo prevenir enfermedades y fortalecer la salud comunitaria.