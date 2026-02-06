Miguel Sánchez Leija llama a reforzar vacunación contra sarampión en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Salud de Frontera exhortó a la población a reforzar sus esquemas de vacunación como medida preventiva ante posibles casos de sarampión, enfermedad que actualmente no registra contagios en el municipio, pero que presenta un nivel de transmisión mayor que el covid-19.

El titular de la dependencia, Miguel Sánchez Leija, hizo un llamado a padres de familia y adultos en general para acudir a vacunarse y proteger tanto a niños como a personas vulnerables. Explicó que, tras la aplicación de la vacuna, el sistema inmunológico tarda entre siete y 14 días en generar anticuerpos suficientes para hacer frente a la enfermedad, por lo que es importante anticiparse y no esperar a que se presenten casos.

"Se estarán realizando campañas dirigidas a escuelas y distintos sectores; sin embargo, los adultos también tenemos la responsabilidad de vacunarnos para evitar contagiar a otras personas, ya que el sarampión puede transmitirse incluso al hablar. No deben tener miedo a presentar síntomas leves como gripe después de la vacuna", expresó.

El funcionario agregó que el sarampión llegó a considerarse una enfermedad prácticamente erradicada; no obstante, la disminución en la aplicación de vacunas a nivel nacional ha provocado el resurgimiento de brotes, particularmente en el estado de Chihuahua, por lo que se busca reforzar las medidas preventivas y evitar riesgos en la población fronterense.