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Coahuila

Vacunación gratuita en San Buenaventura

La Semana Nacional de Vacunación 2026 se llevará a cabo el 25 de abril en la Plaza Principal.

Por Staff / La Voz - 21 abril, 2026 - 05:22 p.m.
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      SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– El Departamento de Salud Municipal invitó a la población de San Buenaventura a participar en el arranque de la Semana Nacional de Vacunación 2026, que se llevará a cabo este sábado 25 de abril en la Plaza Principal, en un horario de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde.

      Bajo el lema "En San Buenaventura la salud es primero... y vacunarse es amarse", se realizará la aplicación gratuita de vacunas dirigidas a diferentes grupos de la población, entre ellos niñas y niños, mujeres embarazadas, adultos y adultos mayores.

      La directora de Salud Municipal, maestra Rosa María Hipólito, exhortó a la ciudadanía a acudir y completar sus esquemas de vacunación, destacando la importancia de proteger a toda la familia. Asimismo, recordó que las vacunas son seguras, gratuitas y contribuyen a prevenir enfermedades.

      Las autoridades de salud recomendaron asistir con la cartilla de vacunación para facilitar la aplicación correspondiente y aprovechar esta jornada que busca fortalecer la prevención y el bienestar de la comunidad.

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