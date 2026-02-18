San Buenaventura: Inicia vacunación masiva contra sarampión

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer la salud preventiva y proteger a la población, el alcalde Javier Flores Rodríguez, acompañado del equipo Mejora Coahuila y del jefe de la Jurisdicción Sanitaria 04, Dr. Faustino Aguilar Arocha, dio inicio a la campaña de vacunación masiva contra el sarampión. Esta se realiza de manera casa por casa en distintos sectores del municipio.

El arranque oficial tuvo lugar en la Plaza Prudencio Garza, ubicada en la colonia Lindavista. Vecinas y vecinos de colonias aledañas se dieron cita para recibir la vacuna, junto con funcionarios municipales que respaldaron esta importante acción de salud pública, orientada a prevenir brotes y reforzar la protección comunitaria.

El Dr. Faustino Aguilar Arocha informó que las personas que, por motivos laborales u otras circunstancias, no se encuentren en su domicilio al momento del recorrido de las brigadas de enfermería, pueden acudir directamente al Centro de Salud de San Buenaventura. Este brinda atención de lunes a viernes en un horario de 8:00 de la mañana a 3:30 de la tarde.

La vacunación contra el sarampión está dirigida a niñas y niños a partir de los 12 meses de edad con la primera dosis de la vacuna SRP, así como a quienes requieran la segunda dosis seis meses después. También se contempla la aplicación de refuerzos a niñas, niños y adolescentes, dos dosis para quienes no cuenten con esquema completo o lo tengan incompleto, y una dosis de refuerzo para adultos nacidos entre 1965 y 2010. Asimismo, las mujeres en edad fértil o en periodo de puerperio pueden recibir la vacuna; sin embargo, las mujeres embarazadas y las personas nacidas antes de 1965 no deben ser vacunadas.