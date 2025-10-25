¡Coahuila En Boca de Todos! Creador de Contenido VAGABOOM Enaltece sus Maravillas

El estado de Coahuila ha sido catapultado al mapa del turismo nacional gracias a la reciente visita del popular creador de contenido, VAGABOOM. En un esfuerzo por recorrer los 32 estados de México, el canal, con una gran base de seguidores, dedicó un emotivo episodio a las joyas de nuestro desierto, atrayendo la mirada de más de 100,000 espectadores en tan solo unos días, consolidando un impulso invaluable para el sector turístico local.

Bajo el título "llegamos a COAHUILA México: Desierto, Cuatro Ciénegas y Gorditas", el video captura la esencia de la diversidad coahuilense, desde sus paisajes naturales hasta su rica gastronomía.

Cuatro Ciénegas: El Oasis que Sorprende al Mundo

La travesía inició con un recorrido a través del majestuoso desierto, culminando en el afamado Pueblo Mágico de Cuatro Ciénegas [07:56]. El creador y su familia se maravillaron ante el contraste de la aridez con el inesperado Oasis de aguas cristalinas, destacando la belleza y la importancia de sitios como Las Pozas.

El video hace una parada significativa en una de las pozas [13:19], donde la familia se refrescó en el agua clara y apreció la fina arena, un recuerdo que el padre del creador atesora de visitas de hace 30 años, subrayando: "Nada que envidiarle a otros lugares, la verdad está hermoso" [14:43]. Este tipo de visibilidad reafirma a Cuatro Ciénegas como un destino de aventura y conservación imprescindible, donde se recuerda que el acceso al agua fue reabierto hace solo un año bajo un estricto aforo, demostrando el compromiso de Coahuila con la sostenibilidad [18:28].

Torreón: Sabor Lagunero y Hospitalidad

La ruta continuó hacia la Comarca Lagunera, donde el equipo llegó a la ciudad de Torreón [19:15]. Aunque su llegada nocturna impidió disfrutar del Mercado Juárez, la familia pudo apreciar el icónico Cristo de las Noas y el Teleférico [19:35], símbolos del orgullo lagunero.

Al día siguiente, el segmento más esperado por muchos locales se hizo realidad: la degustación de la gastronomía regional. El creador, visiblemente emocionado, finalmente encontró y saboreó las famosas Gorditas de maíz, que describió con entusiasmo [23:14], al igual que las deliciosas Gringas [23:50]. Este segmento es un fuerte llamado a visitar Torreón, no solo por su cultura y paisajes, sino por su inigualable sazón.

Dunas de Bilbao: La Aventura que Cierra con Broche de Oro

Antes de concluir su paso por nuestro estado, VAGABOOM hizo una parada inolvidable en Viesca, visitando las imponentes Dunas de Bilbao [24:32]. La magnificencia del paisaje fue comparada con el Desierto del Sahara, ofreciendo un testimonio vibrante de la diversidad de Coahuila y su potencial para el turismo de aventura y ecoturismo [25:50].

A su partida, el youtuber se despidió con palabras que llenan de orgullo a los coahuilenses: "Para ser sincero me impresionó mucho mucho Coahuila... Poco a poco voy entendiendo la esencia y el encanto del norte. Es verdad que las zonas muy populares en México son el sur... pero el norte tiene un encanto muy especial" [27:16].

El reportaje de VAGABOOM, con su audiencia masiva, se convierte en una herramienta de promoción inigualable, invitando a turistas de todo el país y el extranjero a descubrir que Coahuila es mucho más que desierto; es historia, aventura y un sabor inconfundible.