Más de la mitad de mujeres en Frontera desisten de denunciar violencia

La mayoría de las mujeres que enfrentan violencia en Frontera tiene entre 25 y 60 años, mientras que sus principales agresores son parejas o exparejas con estudios que, en la mayoría de los casos identificados, llegan hasta secundaria.

Valeria González, directora de la Instancia de la Mujer de Frontera, señaló que la violencia familiar es el principal tipo de agresión que atiende la dependencia, particularmente la ejercida por parejas y exparejas. Entre los sectores donde se han identificado más casos se encuentran Borja, Aviación y Occidental, indicó.

La funcionaria explicó que los agresores pertenecen a distintos perfiles y niveles educativos; sin embargo, señaló que la mayoría de los identificados cuenta con estudios hasta secundaria. Uno de los principales obstáculos para las víctimas es continuar con el proceso de denuncia. González estimó que más de la mitad de las mujeres que deciden denunciar terminan retractándose, incluso cuando el procedimiento ya se encuentra avanzado.

"Más de la mitad" se echan para atrás, afirmó. La directora señaló que esta situación puede estar relacionada con el miedo u otras circunstancias que llevan a las víctimas a desistir y, en algunos casos, regresar con sus agresores.

La problemática también alcanza a adolescentes que enfrentan violencia durante el noviazgo. Aunque la Instancia de la Mujer atiende principalmente a mayores de edad, las menores que requieren atención son canalizadas a la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF).

González informó que personal de la dependencia mantiene pláticas y talleres en secundarias y preparatorias para brindar herramientas a las jóvenes y ayudarlas a identificar conductas de violencia en sus relaciones. Explicó que, al terminar estas actividades, algunas estudiantes se acercan para plantear situaciones personales o posteriormente acuden al DIF para solicitar apoyo.

La funcionaria llamó a las mujeres que viven alguna situación de violencia a acercarse a la Instancia de la Mujer y buscar acompañamiento antes de desistir del proceso. Además de la atención, la dependencia ofrece talleres de empoderamiento y otras herramientas para apoyar a las víctimas en el proceso para salir de una relación violenta.