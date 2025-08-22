DIF Cuatro Ciénegas celebra el Mes del Adulto Mayor con alegría y reconocimiento

Con gran entusiasmo, el Desarrollo Integral para la Familia (DIF) Cuatro Ciénegas dio inicio a las celebraciones del Mes del Adulto Mayor con un convivio especial, donde la música, el baile y la alegría se combinaron para ofrecer un momento inolvidable.

El Desarrollo Integral de la Familia, que encabeza la Sra. Leticia Medina, con el apoyo del Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, preparó esta significativa actividad para consentir y reconocer a quienes con su esfuerzo y experiencia han contribuido al desarrollo de nuestro municipio.

Durante la celebración se destacó la importancia de valorar el papel fundamental que desempeñan los adultos mayores en la comunidad, ya que con sus valores, sabiduría y ejemplo son una guía que inspira a las nuevas generaciones.

El convivio también fue un espacio para fortalecer la integración social y fomentar la sana convivencia, en un ambiente lleno de entusiasmo, alegría y cercanía entre todos los presentes.

La presidenta del DIF Municipal, Sra. Leticia Medina, expresó que estas actividades tienen como propósito honrar y consentir a quienes con su esfuerzo, valores y sabiduría han contribuido a la grandeza de Cuatro Ciénegas:

"Nuestros adultos mayores son ejemplo de vida y fortaleza, por ello queremos que en su mes se sientan reconocidos, acompañados y celebrados como se merecen", señaló.

Las celebraciones continuarán la próxima semana con más actividades dedicadas a los adultos mayores, generando nuevos momentos de convivencia y disfrute que enaltecen su valor dentro de la sociedad.

Con estas acciones, el DIF Municipal reafirma su compromiso de impulsar actividades que fortalezcan la unión familiar, la integración comunitaria y el bienestar de quienes tanto han aportado a Cuatro Ciénegas.