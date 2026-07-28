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Coahuila

Refuerzan acciones contra el gusano barrenador en el ejido Santa Ana

Productores de Villa Unión participan en jornada de prevención para proteger la sanidad del ganado y evitar pérdidas económicas.

Por Alberto Ibarra Riojas - 28 julio, 2026 - 02:33 p.m.
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      VILLA UNIÓN, COAH.– Las acciones para prevenir y controlar la presencia del gusano barrenador llegaron al ejido Santa Ana, donde productores participaron en una jornada enfocada en reforzar la sanidad animal y evitar afectaciones al hato ganadero de la región.

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      Durante la campaña se realizaron labores de inspección y orientación para detectar de manera oportuna cualquier indicio de la plaga, además de promover la aplicación de medidas preventivas entre los propietarios de ganado bovino, caprino, ovino y porcino.

      Especialistas destacaron que la detección temprana y el seguimiento de los protocolos sanitarios son fundamentales para evitar pérdidas económicas y conservar las condiciones de salud del ganado, del que dependen numerosas familias dedicadas a la actividad pecuaria.

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      Acciones de la autoridad

      Estas jornadas forman parte de una estrategia de prevención que busca mantener bajo control la presencia del gusano barrenador y fortalecer la sanidad animal en las comunidades rurales de Villa Unión.

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