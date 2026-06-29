"Vivían entre nosotros..." y nadie lo imaginó

La noticia de que el paramédico que fue presentado como el rescatista del bebé abandonado resultó ser el padre biológico del menor ha dejado un sentimiento de incredulidad entre vecinos de Castaños, quienes aseguran que jamás imaginaron tener tan cerca a quienes hoy son investigados por el caso.

María del Refugio, residente de la colonia Independencia Sur, donde fue localizado el recién nacido, afirmó que la comunidad se siente consternada tras el giro que dio la investigación. "Nosotros pensábamos que era un héroe. Nunca imaginamos que los responsables los teníamos aquí, tan cerca", expresó.

La vecina recordó que, al conocerse el rescate, muchas personas sintieron admiración por el paramédico, quien incluso dio entrevistas describiendo el momento en que encontró al bebé. "Nos hizo llorar. Creíamos que había salvado una vida y ahora resulta que era el papá. Es algo que nadie esperaba", comentó.

Para María del Refugio, lo más difícil de asimilar es que los hechos involucren a personas que formaban parte de la vida cotidiana de la comunidad. "Uno nunca piensa que algo así pueda pasar con gente que vive aquí, que ve todos los días. Es muy triste", señaló.

También cuestionó que una familia conocida en el municipio por participar en actividades religiosas y de apoyo social aparezca ahora relacionada con un caso de esta magnitud. "Con tanta religión y con tanta ayuda que daban, jamás pensé que pudiera salir algo así", dijo.

La habitante insistió en que las autoridades deben actuar sin distingos y sancionar a todas las personas que hayan participado en el abandono del recién nacido. "Que se castigue a quien resulte responsable. Un bebé no merece pasar por algo así", manifestó.

El caso continúa generando reacciones entre la población de Castaños, donde vecinos aseguran que la confianza de la comunidad se vio sacudida al descubrir que quienes hoy enfrentan la investigación eran personas conocidas dentro del municipio.

El rescate del bebé se llevó a cabo en la colonia Independencia Sur, donde el paramédico fue inicialmente aclamado como un héroe por su valentía al encontrar al recién nacido.

La comunidad ha expresado su consternación y tristeza al enterarse de que el rescatista es el padre del bebé, lo que ha generado un profundo impacto en la percepción de confianza entre los vecinos.