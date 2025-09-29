Vecinos y autoridades se unen en limpieza del Arroyo Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú atendió de manera inmediata las peticiones de los vecinos colindantes al Arroyo Frontera, donde se desplegó un operativo especial de limpieza para garantizar un entorno más seguro y saludable. Esta acción responde al compromiso de mantener la ciudad en condiciones óptimas, protegiendo tanto a las familias como a la flora y fauna del sector además de evitar la propagación del dengue.

Gracias a la coordinación de los departamentos de Ecología, Salud y Servicios Primarios, se lograron sustraer más de 80 toneladas de desechos acumulados en diferentes tramos del afluente. Raúl Isaac Cárdenas, director de Servicios Primarios detalló que las labores abarcaron de la calle La Paz a la calle Juárez, así como de la calle Juárez al bulevar Juárez, logrando un avance del 100% en esos sectores y del 90% en el tramo que conecta la calle La Paz con Múzquiz.

La alcaldesa destacó que la limpieza del arroyo no solo contribuye a mejorar la imagen urbana, sino que es una medida preventiva para evitar el crecimiento de enfermedades como el dengue, zika, chinkungunya, además de proteger los ecosistemas naturales que forman parte del lugar. "Estamos trabajando con orden y rumbo, siempre de la mano de la ciudadanía", expresó.

En las jornadas participan seis cuadrillas con un total de 30 trabajadores, quienes diariamente realizan esfuerzos intensos para que Frontera cuente con espacios más limpios, seguros y dignos para todos. La suma de esfuerzos es muestra clara del trabajo en equipo entre autoridades y comunidad.

Pérez Cantú aseguró que su administración seguirá respondiendo con cercanía a las necesidades ciudadanas. "El cuidado de nuestro entorno es responsabilidad compartida, y con la participación de todas y todos lograremos una mejor calidad de vida para las familias fronterenses".