Autoridades investigan presencia de objetos peligrosos en plaza Occidental

FRONTERA, COAHUILA.- Vecinos de la colonia Occidental denunciaron la presencia de cortaplumas colocados en los juegos de la Plaza del Occidental, situación que generó alarma entre padres de familia y autoridades municipales.

El hallazgo se dio a conocer la noche del lunes a través de redes sociales, cuando algunos padres acudieron con sus hijos a la plaza y detectaron en el resbaladero objetos metálicos acomodados de manera estratégica para provocar lesiones. Ante el hecho, pidieron a la población extremar precauciones y revisar los juegos antes de que los menores los utilicen.

Raúl Cárdenas Leija, director de Servicios Primarios, informó que se reforzará la vigilancia en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública, con el objetivo de evitar riesgos y proteger los espacios de recreación.

"Tenemos una plática con Fernando Dodero para que nos apoye con rondines en las áreas verdes, ya que semanas atrás también se registraron actos de vandalismo, como la destrucción de un árbol", señaló.

Las autoridades municipales confirmaron que es la primera ocasión en que se detecta una situación de este tipo en la colonia Occidental y, hasta el momento, no se han recibido reportes formales en las dependencias de Seguridad Pública ni de Servicios Primarios.

Cárdenas Leija adelantó que personal de su área supervisará no solo esta plaza, sino también otros espacios públicos del municipio, sobre todo por las noches, cuando la afluencia de familias es menor, a fin de garantizar la seguridad y el cuidado de las áreas recreativas.