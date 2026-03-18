El alcalde de San Buenaventura destaca apoyo de ICATEC Coahuila

SAN BUENAVENTURA, COAHUILA.– Con el objetivo de fortalecer el autoempleo y la capacitación en la región, el Gobierno del Estado, a través de ICATEC Coahuila y el programa Mejora Coahuila, realizó la entrega de un vehículo itinerante totalmente equipado al municipio de San Buenaventura.

Durante el evento, el alcalde Jesús Javier Flores Rodríguez dio la bienvenida a las autoridades y destacó la importancia de este tipo de apoyos que permiten acercar herramientas de aprendizaje a la ciudadanía. En su mensaje, resaltó que este vehículo representa una oportunidad para que más familias puedan emprender y mejorar su economía desde sus comunidades.

Posteriormente, se contó con la intervención del Director General de ICATEC Coahuila, Marco Antonio Cantú Vega, quien subrayó el compromiso de seguir impulsando programas de capacitación que generen desarrollo económico y oportunidades de crecimiento para la población.

Como parte central del evento, se llevó a cabo la entrega simbólica del vehículo tipo casa móvil, el cual está equipado con 10 kits de máquinas de coser modelo futura GC6-18M, con mesa y motor Halcón de 400W y 127V. Este equipamiento permitirá iniciar cursos de costura dirigidos a personas interesadas en aprender un oficio y generar ingresos propios.

La unidad itinerante facilitará que los talleres lleguen a distintas comunidades, ampliando el alcance de la capacitación y promoviendo el autoempleo como una alternativa real de desarrollo.