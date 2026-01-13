Coahuila implementa juzgados especializados para atender violencia de género en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.- Como parte de las acciones impulsadas para reforzar la atención y protección a mujeres víctimas de violencia, en Ramos Arizpe se pondrán en operación dos juzgados especializados al interior del Instituto Municipal de la Mujer, lo que permitirá mejorar el acceso a la justicia y agilizar los procesos legales en este tipo de casos.

La apertura de los juzgados especializados

La apertura de estos espacios responde a una estrategia coordinada con el Gobierno del Estado, a través de la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila, con el objetivo de ofrecer una atención más cercana, sensible y eficiente a quienes enfrentan situaciones de violencia de género.

Con estos juzgados, las víctimas podrán presentar demandas y dar seguimiento a procedimientos legales sin necesidad de traslados a otras instancias, reduciendo tiempos de espera y brindando acompañamiento institucional desde el primer contacto, lo que fortalece la confianza en las autoridades y en los mecanismos de protección.

Impacto en la comunidad

Además, la medida permitirá una mejor articulación entre las áreas municipales y estatales encargadas de la procuración de justicia, consolidando un modelo de atención integral que prioriza la seguridad, el bienestar emocional y el respeto a los derechos de las mujeres.

La instalación de estos juzgados representa un avance significativo en la política pública de prevención y atención de la violencia de género en el municipio, alineada con la visión estatal de construir entornos más seguros y garantizar una respuesta oportuna ante cualquier forma de agresión contra mujeres y niñas.

Con estas acciones, Ramos Arizpe se suma a los esfuerzos del Gobierno del Estado por fortalecer la infraestructura institucional en favor de las mujeres, reafirmando el compromiso de impulsar mecanismos efectivos que contribuyan a la erradicación de la violencia y a una justicia más accesible.