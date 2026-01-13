Fiscalía de las Mujeres informa sobre 300 atenciones por violencia en Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAHUILA.– A lo largo del 2025, el municipio de Ramos Arizpe registró más de 300 atenciones relacionadas con hechos de violencia en contra de mujeres, niñas y niños, informó la Fiscalía de las Mujeres y la Niñez en Coahuila.

La titular de la dependencia, Katy Salinas, señaló que este número no solo da cuenta de la problemática existente, sino también del aumento en la confianza de las víctimas para acudir a las autoridades y romper el silencio frente a situaciones de abuso que, en otros tiempos, no eran denunciadas.

Acciones de la autoridad

Explicó que uno de los principales objetivos para el próximo periodo es reforzar la coordinación con el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, a fin de optimizar los procesos de atención, agilizar la respuesta institucional y brindar un acompañamiento más eficaz a quienes solicitan apoyo.

La funcionaria subrayó que la protección de mujeres y de la niñez es una prioridad dentro de la agenda estatal, por lo que se mantiene una política de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia que atente contra su integridad.

Detalles confirmados

Por último, reiteró que la Fiscalía continuará fortaleciendo las estrategias de prevención y atención, además de garantizar respaldo jurídico y humano a las víctimas, así como la aplicación de sanciones conforme a la ley para los agresores.