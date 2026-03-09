Limpian pintas del 8M en la Plaza Nueva Tlaxcala de Saltillo

Saltillo, Coahuila.- Desde temprana hora de este lunes, una cuadrilla de limpieza del municipio de Saltillo acudió a la parte posterior del Palacio de Gobierno de Coahuila, específicamente en la Plaza Nueva Tlaxcala, para iniciar labores de retiro de pintas realizadas durante la manifestación del Día Internacional de la Mujer.

En el lugar, más de una docena de trabajadores municipales utilizaron diferentes herramientas, cepillos, químicos y equipo de limpieza para remover las frases y la pintura que fueron plasmadas en muros y mobiliario urbano durante la jornada del 8M.

Acciones de la autoridad

Entre los puntos intervenidos se encuentra la escultura ubicada en la Plaza Nueva Tlaxcala, la cual fue cubierta con pintura durante la movilización feminista del pasado sábado.

Este tipo de intervenciones forman parte de la iconoclasia que ha caracterizado a diversas manifestaciones del movimiento feminista, donde monumentos, paredes y espacios públicos son utilizados como lienzo para visibilizar denuncias relacionadas con la violencia y la desigualdad que enfrentan las mujeres.

Detalles confirmados

Las labores de limpieza se concentraron principalmente en las áreas cercanas al monumento y accesos a la plaza, donde personal municipal trabajó durante varias horas para retirar las pintas.