Cierre de calles en Frontera por actividades religiosas

FRONTERA, COAHUILA.- La Dirección de Transporte y Vialidad de Frontera informó que este viernes 3 de abril se llevará a cabo el cierre parcial de algunas calles del municipio, con motivo de las actividades religiosas organizadas por la Iglesia católica, principalmente el tradicional viacrucis.

El titular de la dependencia, José Ibarra Guajardo, señaló que se implementará una estrategia para evitar en la medida de lo posible afectaciones a la circulación vehicular, coordinándose previamente con los distintos templos según las actividades programadas.

Explicó que se ha sugerido a las iglesias realizar sus eventos al interior de los recintos o limitar los cierres únicamente al tramo necesario, propuesta que, aseguró, ha sido bien recibida por la mayoría. "Estamos haciendo lo posible por no trastocar la vialidad. Nos coordinamos con cada templo de acuerdo con sus actividades, y la sugerencia es que se mantengan dentro del templo o que el cierre sea mínimo, lo cual han aceptado de buena manera", comentó.

Detalló que uno de los principales eventos iniciará a las 9:00 de la mañana con el viacrucis que partirá de la calle Progreso con Almadén, avanzando hacia la colonia Borja, donde se realizarán representaciones religiosas. Posteriormente, el contingente continuará por la calle Atilano Barrera hasta llegar a la iglesia Cristo Rey, punto donde concluirá la actividad.

Las autoridades exhortaron a la ciudadanía a tomar precauciones, planear sus traslados con anticipación y atender las indicaciones de los agentes de vialidad durante el desarrollo de estas actividades.