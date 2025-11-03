José Ibarra Guajardo supervisa puntos de vigilancia en vialidad de Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- El Departamento de Transporte y Vialidad de Frontera mantendrá seis puntos estratégicos de vigilancia en el par vial que conecta con Monclova, con el propósito de que la población se familiarice con las nuevas direcciones de circulación, especialmente en calles como la Soledad y la Emilio Carranza.

El director de Transporte y Vialidad, José Ibarra Guajardo, explicó que el par vial opera únicamente en el tramo correspondiente a Frontera, ya que en Monclova no se realizaron modificaciones y las calles continúan funcionando en ambos sentidos.

"En el sentido de poniente a oriente, es decir, de Frontera hacia Monclova, el recorrido inicia desde el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, continúa por la calle Emilio Carranza, que conecta con el nuevo paso a desnivel de la colonia Occidental, para después incorporarse a la calle Coahuila en la Zona Centro y prolongarse hasta la Avenida Acereros de Monclova", detalló el funcionario.

Ibarra Guajardo indicó que se mantienen seis puntos de supervisión activa, entre ellos en el entronque del Libramiento Carlos Salinas con Emilio Carranza, donde se vigila que no circulen camiones de carga; otro en la intersección de Tamaulipas y Coahuila, así como en Francisco Villa y Coahuila.

"Seguiremos monitoreando el punto de Coahuila y Francisco Villa hasta que se defina la continuidad del par vial por parte de Monclova; una vez que eso ocurra, veremos qué acciones se tomarán", precisó.

El titular del área destacó que no se han registrado incidentes viales desde la implementación de estos ajustes, gracias al monitoreo constante, especialmente durante los días recientes en que aumentó la movilidad por las celebraciones del Día de Muertos.