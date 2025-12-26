Víctor Guajardo informa sobre vigilancia de pirotecnia en Múzquiz

Sin decomisos de pirotecnia durante Navidad en Múzquiz

El ingeniero Víctor Guajardo Loo mencionó que las sanciones administrativas son altas, donde las personas pueden quedar en prisión.

TERESA MUÑOZ / LA VOZ

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH. - A pesar del estruendo provocado por la pirotecnia durante las celebraciones navideñas en el municipio de Múzquiz, no se registraron decomisos de cohetes o pólvora, informó el director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

El funcionario explicó que, tras implementar un operativo de vigilancia en diversos sectores de la cabecera municipal, corporaciones policiacas de los 3 órdenes de gobierno junto con PC, únicamente detectaron la venta de luces de bengala y cohetes de baja intensidad.

El director de Protección Civil destaca la regulación

Aclaró que no se encontraron productos de alto riesgo como las conocidas 'palomas' o baterías de pólvora, que suelen representar un mayor peligro para la población.

Guajardo Loo también señaló que no se identificaron puntos de venta clandestinos ni en la zona urbana ni en sus alrededores, lo cual consideró un avance en la regulación del uso de pirotecnia en estas fechas festivas.

Vigilancia continua para prevenir accidentes

No obstante, enfatizó que los operativos continuarán en los próximos días, especialmente de cara a las celebraciones de fin de año. El objetivo principal, dijo, es prevenir accidentes, ya que los menores de edad suelen ser los más vulnerables ante el uso irresponsable de estos artefactos.

Finalmente, el director de Protección Civil advirtió que las sanciones por la venta ilegal de pólvora son severas, ya que se trata de un delito federal. Los comerciantes que sean sorprendidos incurriendo en esta práctica podrían enfrentar consecuencias legales que incluso los lleven a perder su libertad.