Cuatro Ciénegas intensifica vigilancia ante consumo de alcohol por menores

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- La detección de menores de edad consumiendo bebidas alcohólicas en quintas y reuniones privadas ha encendido las alertas entre las autoridades municipales de Cuatro Ciénegas, quienes reconocieron que se trata de una problemática cada vez más preocupante por los riesgos que representa para los adolescentes.

El alcalde Víctor Leija Vega señaló que, a través de operativos de vigilancia y reportes ciudadanos, se han encontrado jóvenes participando en fiestas donde existe consumo de alcohol, situación que obliga a la intervención de las corporaciones de seguridad.

La autoridad municipal destacó que, cuando se detecta la presencia de menores en este tipo de reuniones, se procede de inmediato para suspender las actividades irregulares y notificar a los padres de familia, buscando evitar que la situación escale a accidentes o hechos lamentables.

Uno de los aspectos que más preocupa a las autoridades es la facilidad con la que algunos adolescentes logran acceder a bebidas alcohólicas, pese a las restricciones legales existentes para su venta y consumo.

Además, se advirtió que muchas de estas reuniones se realizan en quintas particulares, alejadas de la zona urbana, lo que dificulta su detección hasta que se reciben denuncias o reportes de vecinos.

Ante ello, el municipio ha intensificado la vigilancia durante los fines de semana y exhortó a los propietarios de estos espacios a actuar con responsabilidad, verificando quiénes realizan las contrataciones y evitando que sus instalaciones sean utilizadas para actividades donde participen menores consumiendo alcohol.

Leija Vega subrayó que la prevención requiere también del apoyo de los padres de familia, ya que el problema no puede ser combatido únicamente mediante operativos policiales.

Las autoridades reiteraron que continuarán realizando inspecciones y atendiendo reportes para evitar que este tipo de reuniones sigan ocurriendo, al considerar que el consumo de alcohol a temprana edad puede derivar en conductas de riesgo y afectar el desarrollo de los jóvenes.