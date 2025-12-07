Luto en la Miravalle

Lo que alguna vez fue una familia unida por la armonía, las celebraciones y los viajes compartidos, hoy se ha convertido en el recuerdo más doloroso para la colonia Miravalle 5 de Monclova.

Los Ramírez Rivera, conocidos por su cercanía y por la alegría con la que siempre se acompañaban, encontraron un destino devastador en la Carretera Federal 53, en el tramo Monclova–Monterrey, a la altura del kilómetro 109.

El viaje, que en otros tiempos habría sido motivo de convivencia y pláticas entre risas, terminó en tragedia cuando el operador de un camión que transportaba insumos del IMSS perdió el control de su unidad tras la ponchadura repentina de un neumático.

La falla provocó que el vehículo invadiera el carril contrario, desatando una colisión fatal contra la camioneta en la que viajaba la familia.

En el lugar murieron de manera instantánea Jaime Ramírez y María del Socorro Rivera Barrios, ambos de 70 años, matrimonio y pilares de su familia. Con ellos viajaban sus hijas, Erendida Janeth Ramírez Rivera, de 50 años, y Carmina Berenice Ramírez Rivera, de 46, quienes también perdieron la vida al momento del impacto.

En este accidente también falleció el operador del camión involucrado, quien quedó prensado en la cabina. Su hijo, que viajaba con él, resultó ileso, un hecho que los cuerpos de emergencia describieron como prácticamente milagroso.

Entre la devastación, una única luz resistió: Camila Briseño Ramírez, de 16 años, hija de Erendida, quien sobrevivió al impacto. Paramédicos del GRUM la trasladaron de urgencia a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde permanece en estado delicado bajo estricta vigilancia médica. Sus lesiones son graves, pero sigue aferrándose a la vida.

La comunidad de Miravalle 5 continúa en shock. Quienes conocían a la familia recuerdan sus reuniones llenas de afecto, sus mesas largas los fines de semana y la forma en que celebraban la vida incluso en los detalles más simples. Hoy, ese hogar que solía estar lleno de voces y cariño enfrenta un silencio inmenso.

El accidente, que acabó con cuatro vidas de una misma familia y la del operador del camión, ha dejado una herida profunda en ese sector de Monclova. La causa, tan inesperada como injusta: una llanta que estalló sin aviso, cambiando en segundos la historia de quienes viajaban rumbo a Monterrey.