Cuatro Ciénegas capacita a embajadores turísticos

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la atención a los visitantes durante la próxima temporada vacacional, el municipio de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la capacitación de embajadores turísticos e inteligencia emocional, dirigida a prestadores de servicios turísticos, así como a personal de Seguridad Pública, Protección Civil y servidores públicos que mantienen contacto directo con los turistas que llegan a este reconocido pueblo mágico.

La actividad fue organizada por el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Turismo y Pueblo Mágico, en coordinación con la Secretaría de Turismo y Desarrollo de Pueblos Mágicos de Coahuila y la Área de Protección de Flora y Fauna Cuatro Ciénegas, con el propósito de fortalecer la cultura turística y mejorar la calidad en la atención que se brinda a los visitantes.

Esta capacitación forma parte del programa anual "La Magia del Turismo – Cultura Turística", en su primera etapa, el cual busca promover una atención más profesional, empática y de calidad hacia quienes visitan el municipio, especialmente ante la cercanía del periodo vacacional de Semana Santa, cuando se espera una importante afluencia de turistas.

Durante la jornada se abordaron temas enfocados en el desarrollo de habilidades para la atención al visitante, destacando la importancia de la inteligencia emocional en el trato con los turistas, así como la responsabilidad que implica representar a un destino turístico reconocido a nivel internacional. Estas herramientas permiten brindar una mejor experiencia a quienes llegan al municipio, al tiempo que contribuyen a fortalecer la imagen y competitividad turística de la localidad.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que la capacitación constante de quienes forman parte del sector turístico es clave para continuar posicionando a Cuatro Ciénegas como uno de los destinos más atractivos a nivel nacional e internacional.

"El turismo es una de las principales fortalezas de nuestro municipio, y por ello es fundamental que quienes tienen contacto directo con los visitantes cuenten con las herramientas necesarias para brindar la mejor atención y servicio. Prepararnos con capacitación y trabajo coordinado nos permite ofrecer una mejor experiencia a quienes llegan a conocer las bellezas naturales y culturales de Cuatro Ciénegas", señaló el edil.

Asimismo, Leija Vega subrayó que estas acciones permiten consolidar un trabajo conjunto entre autoridades y prestadores de servicio, lo que contribuye a que el municipio esté mejor preparado para recibir a los turistas que arriban durante las temporadas vacacionales.

De esta manera, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de seguir impulsando la capacitación y el desarrollo turístico de Cuatro Ciénegas, fortaleciendo la colaboración entre instituciones y el sector turístico para continuar posicionando al municipio como uno de los destinos más importantes de Coahuila.