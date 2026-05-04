Día de las Madres: Cuatro Ciénegas se prepara para festejar a las mamás

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el objetivo de reconocer el amor, la entrega y el papel fundamental que desempeñan las madres dentro de las familias cieneguenses, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas prepara un gran festejo con motivo del Día de las Madres, donde la música, la convivencia y la alegría serán parte de una noche especial dedicada a consentir a todas las mamás del municipio.

Como parte del programa artístico, el evento contará con la actuación especial de Pablo Montero, además de la presentación de Banda Kañón, quienes serán los encargados de poner el ambiente y hacer de esta velada una experiencia inolvidable para todas las asistentes.

La celebración se llevará a cabo el próximo 8 de mayo en la explanada de la Presidencia Municipal, en la Plaza Principal de Cuatro Ciénegas, a partir de las 6:00 de la tarde, en un espacio accesible y preparado para que las familias disfruten de una tarde-noche llena de música, sorpresas y convivencia.

El alcalde Víctor Leija Vega destacó que esta celebración representa una muestra de cariño y agradecimiento hacia las mujeres que diariamente son ejemplo de fortaleza, dedicación y amor incondicional dentro de cada hogar.

"Las mamás son el corazón de nuestras familias y de nuestra comunidad. Este evento está preparado con mucho cariño para reconocer todo lo que hacen día con día por sus hijos y por Cuatro Ciénegas. Queremos que disfruten, convivan y pasen una noche especial como se merecen", expresó el edil.

Por ello, Leija Vega reiteró la invitación a todas las madres del municipio para ser parte de esta gran celebración, reafirmando el compromiso de seguir impulsando actividades que fortalezcan la unión familiar, la convivencia social y el reconocimiento a quienes son pieza fundamental en la vida de la comunidad.