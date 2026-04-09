Víctor Leija entrega apoyo alimentario a familias en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Cumpliendo el compromiso de mantenerse cercano a todos los sectores de la población, autoridades municipales realizaron una visita al ejido El Dormido para hacer entrega de apoyo alimentario a las familias de esta comunidad.

Por indicaciones del alcalde, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, personal del Departamento de Desarrollo Social llevó a cabo esta jornada como parte de una estrategia permanente para acercar programas y beneficios a las comunidades rurales, priorizando a quienes más lo necesitan y fortaleciendo la atención directa en cada rincón del municipio.

Durante la visita, se sostuvo un acercamiento con las familias del ejido, escuchando de primera mano sus necesidades y reafirmando la disposición de la administración municipal de seguir trabajando de manera coordinada en la solución de sus demandas.

Al respecto, el Presidente Municipal destacó que su administración mantiene firme el compromiso de estar presente en los distintos sectores de la comunidad, atendiendo de manera directa a la ciudadanía y brindando apoyos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

"El compromiso de este gobierno es claro: estar cerca de nuestra gente, escuchar sus necesidades y apoyar a quienes más lo requieren, especialmente en nuestras comunidades rurales, donde sabemos que cada acción hace una gran diferencia", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega señaló que continuarán impulsando acciones que fortalezcan el bienestar social, brindando respaldo oportuno y generando condiciones que favorezcan el desarrollo integral de las comunidades.

"Vamos a seguir trabajando unidos, llevando soluciones y apoyos que impacten de manera positiva en la vida de las y los ciudadanos", finalizó.