María Victoria recibe cuarto habitación tras incendio en Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Como parte de su compromiso de mejorar la calidad de vida de las familias que más lo necesitan, el Alcalde Víctor Leija Vega realizó la entrega de un cuarto habitación a la señora María Victoria García, dando cumplimiento al compromiso asumido por la tras el incendio que afectó su vivienda en abril pasado.

Acompañado por integrantes del Cabildo y representantes de la Fundación LM, el presidente municipal acudió a la colonia Emilio Bichara para hacer entrega de este nuevo espacio, el cual permitirá contar con condiciones más seguras, dignas y adecuadas para su bienestar y el de su familia.

La construcción del cuarto habitación fue posible gracias a la suma de esfuerzos entre del presidente municipal, integrantes del Cabildo, así como a la Fundación LM, quienes trabajaron de manera coordinada para brindar una solución a una de las principales necesidades que surgieron después del siniestro.

Durante la entrega, el presidente municipal destacó que este tipo de acciones representan mucho más que una obra física, ya que brindan tranquilidad, seguridad y mejores oportunidades de desarrollo para las familias beneficiadas.

"Cuando una familia atraviesa por una situación difícil como la pérdida parcial de su patrimonio a causa de un siniestro, es nuestra responsabilidad estar cerca y tender la mano. Este cuarto habitación representa esperanza, estabilidad y una mejor calidad de vida para quienes más lo necesitan", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega señaló que la colaboración entre sociedad civil, iniciativa privada y gobierno permite multiplicar los resultados y llevar beneficios reales a las familias cieneguenses.

"Seguiremos trabajando para que cada vez más familias tengan acceso a espacios dignos donde puedan vivir con seguridad y tranquilidad. Cumplir nuestra palabra y atender las necesidades de la gente es una prioridad para esta administración", finalizó.

Las autoridades municipales reiteraron la importancia de mantener el trabajo conjunto para impulsar acciones que transformen positivamente la vida de las personas, fortaleciendo el tejido social y generando bienestar en las colonias y comunidades de Cuatro Ciénegas.