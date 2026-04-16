Estudiantes destacados reciben equipo de cómputo en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del firme compromiso con la educación y el impulso al talento local, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, llevó a cabo la entrega de equipo de cómputo a alumnas y alumnos destacados de distintos niveles educativos, reconociendo su dedicación, disciplina y sobresaliente desempeño académico.

Este apoyo fue otorgado de manera directa por el Presidente Municipal, en atención a las gestiones realizadas por el cuerpo de regidores, quienes han mantenido un contacto cercano con la comunidad estudiantil y han dado seguimiento puntual a sus necesidades, priorizando acciones que impacten de manera positiva en su formación.

Durante esta entrega, el Alcalde Víctor Leija Vega destacó la importancia de brindar herramientas tecnológicas a niñas, niños y jóvenes, ya que el acceso a estos recursos no solo fortalece su proceso de aprendizaje, sino que también abre nuevas oportunidades para su desarrollo integral en un entorno cada vez más digitalizado.

"Contar con equipo de cómputo permite a las y los estudiantes acceder a plataformas educativas, realizar investigaciones, desarrollar habilidades digitales y prepararse mejor para los retos del futuro", afirmó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró su compromiso con la educación como eje fundamental del desarrollo del municipio, asegurando que su administración continuará impulsando programas y apoyos que contribuyan al crecimiento académico de la niñez y juventud de Cuatro Ciénegas.

"Sabemos que invertir en la educación es invertir en el futuro de nuestro municipio. Vamos a seguir generando condiciones y brindando herramientas para que nuestras niñas, niños y jóvenes tengan más oportunidades de salir adelante", expresó.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal reafirma su visión de construir una sociedad más preparada, equitativa y con mayores oportunidades, apostando al talento local como motor de desarrollo y bienestar para Cuatro Ciénegas.