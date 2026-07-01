Cuatro Ciénegas: Víctor Leija realiza brigada de salud en comunidades rurales

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas, a través del Departamento de Salud, realizó una Brigada de Salud en los ejidos Cuates de Australia, Estanque de León y Lucio Blanco, con el propósito de acercar servicios médicos y atención preventiva a las familias de comunidades rurales.

Durante la jornada se ofrecieron consultas médicas y servicios preventivos, con el objetivo de facilitar el acceso a la atención de la salud sin que los habitantes tuvieran que trasladarse a otros puntos del municipio.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega señaló que estas acciones responden al compromiso de mantener un gobierno cercano a la ciudadanía y de atender las necesidades de las familias, en especial de quienes habitan en las comunidades rurales. Agregó que la salud es una prioridad para la administración municipal, por lo que continuará impulsando acciones y programas que amplíen el acceso de la población a servicios médicos.

"Seguiremos trabajando para estar cerca de nuestra gente, atendiendo sus necesidades y llevando hasta sus comunidades las acciones que les permitan mejorar su bienestar y calidad de vida", expresó el Edil.

El Gobierno Municipal informó que estas brigadas forman parte de la estrategia permanente para fortalecer la prevención, promover el cuidado de la salud y garantizar atención médica cercana y oportuna para las familias cieneguenses.