Niños de Cuatro Ciénegas presentan propuestas en el Concurso de Cabildo Infantil 2026

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el firme propósito de fomentar la participación ciudadana desde temprana edad y brindar espacios donde la niñez pueda expresar sus ideas, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas llevó a cabo el Concurso de Cabildo Infantil 2026, una iniciativa que reunió a estudiantes de diversas instituciones educativas del municipio.

Durante esta actividad, las y los participantes destacaron por su entusiasmo, creatividad y compromiso al presentar propuestas orientadas a mejorar su entorno, demostrando su interés por involucrarse en la vida pública, así como su capacidad para analizar problemáticas pero sobretodo plantear soluciones con responsabilidad y claridad.

El jurado calificador estuvo integrado por el alcalde, Ing. Víctor Leija Vega; el secretario del Ayuntamiento, Héctor Cobas; y la regidora de Educación, Profra. Brenda Castillo, quienes, junto a integrantes del cabildo, evaluaron cada una de las participaciones tomando en cuenta criterios como creatividad, viabilidad, originalidad y el compromiso mostrado por las y los estudiantes.

En su mensaje, el alcalde Víctor Leija Vega destacó la importancia de generar este tipo de espacios que permiten escuchar la voz de las niñas y los niños, reconociendo en ellos no solo el futuro, sino el presente de la comunidad.

Subrayó que la participación infantil es fundamental para construir una sociedad más incluyente, donde las nuevas generaciones se sientan tomadas en cuenta y con la confianza de expresar sus inquietudes, ideas y propuestas.

Asimismo, Leija Vega reiteró el compromiso de su administración de seguir impulsando acciones que fortalezcan la formación cívica y democrática, promoviendo el respeto, la participación y el desarrollo integral de la niñez de Cuatro Ciénegas.

Este ejercicio fue organizado por el Departamento de Educación en coordinación con el Departamento de Juventud, con el objetivo de incentivar el interés por la vida democrática y reforzar valores que contribuyan a la formación de ciudadanos responsables, participativos y comprometidos con su comunidad.

El Concurso de Cabildo Infantil 2026 se consolida como un espacio significativo para promover la inclusión de la niñez en la toma de decisiones, reconociendo sus aportaciones y motivándolos a ser agentes de cambio en la construcción de un mejor futuro para Cuatro Ciénegas.