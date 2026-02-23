Víctor Leija anuncia vacantes en KAMIN México para Cuatro Ciénegas

Cuatro Ciénegas, Coah. - Con el firme compromiso de seguir generando más y mejores oportunidades laborales para la población, el alcalde Víctor Leija Vega informó que actualmente se encuentran disponibles vacantes en la empresa KAMIN México, ubicada en la ciudad de Ramos Arizpe.

El presidente municipal destacó que, a través del Departamento de Fomento Económico, el Gobierno Municipal brinda apoyo directo a las y los ciudadanos interesados, facilitando la recepción de documentación y la vinculación con la empresa, con el objetivo de agilizar el proceso de postulación y acercar de manera efectiva estas oportunidades de empleo.

"Seguimos trabajando para que nuestra gente tenga acceso a empleos formales y bien remunerados, fortaleciendo su desarrollo profesional y contribuyendo al bienestar de sus familias", expresó el edil.

Esta oferta laboral representa una alternativa importante para quienes buscan integrarse al sector industrial, acceder a un empleo formal y mejorar su calidad de vida, al tiempo que se impulsa el crecimiento económico de la región.

Las personas interesadas deberán presentar su papelería completa en copia, que incluye: solicitud de empleo elaborada, número de Seguro Social, constancia de situación fiscal actualizada, acta de nacimiento, INE, CURP, entre otras cosas.

Finalmente, Leija Vega reiteró que el Gobierno Municipal continúa fortaleciendo los vínculos con el sector empresarial para acercar más oportunidades de empleo a la ciudadanía y seguir impulsando el desarrollo económico del municipio y la región.