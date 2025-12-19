Contactanos
Víctor Leija promueve bienestar infantil en posada navideña en Cuatro Ciénegas

La jornada especial combinó la narración de cuentos con una tradicional posada navideña, creando un ambiente de alegría y aprendizaje.

Por Staff / La Voz - 19 diciembre, 2025 - 05:21 p.m.
      Cuatro Ciénegas, Coah.- Como parte de las acciones enfocadas en el bienestar y desarrollo integral de la niñez, se llevó a cabo una actividad organizada de manera conjunta por PRONNIF y el área de Cultura, en la que niñas y niños participaron en una jornada especial que combinó la narración de un cuento con una posada navideña, generando un espacio de convivencia, aprendizaje y alegría.

      Durante el evento, las y los asistentes disfrutaron de un ambiente cálido y cercano, donde a través de la lectura se fomentó la imaginación, la creatividad y el gusto por los cuentos, al mismo tiempo que se fortalecieron valores como la convivencia, el respeto y la unión. La tradicional posadita permitió compartir momentos de celebración, reforzando el sentido de comunidad y creando recuerdos significativos para las infancias participantes.

       

      El alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó la importancia de impulsar este tipo de actividades que contribuyen al desarrollo emocional y social de niñas y niños, subrayando que la lectura, la cultura y la convivencia son herramientas clave para formar ciudadanos con valores y brindarles entornos seguros y positivos. "Nuestro compromiso es seguir generando espacios donde las niñas y los niños puedan aprender, convivir y desarrollarse de manera sana, rodeados de actividades que fortalezcan su crecimiento integral", expresó.

       

      Asimismo, Leija Vega resaltó que estas acciones buscan acercar a la niñez a expresiones culturales y recreativas, promoviendo su participación activa y el acceso a actividades que estimulan su desarrollo, al tiempo que fortalecen la convivencia comunitaria y el tejido social. Con iniciativas como esta, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de priorizar el bienestar de la niñez, impulsando la cultura, la lectura y la convivencia como pilares fundamentales para la construcción de una comunidad más unida y con mayores oportunidades para las nuevas generaciones.

