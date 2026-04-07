Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas apoya a productores con semilla

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del firme compromiso con el sector rural, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas dio inicio al programa de entrega de semilla para el campo, una estrategia enfocada en fortalecer la producción agrícola y brindar respaldo directo a las y los productores del municipio.

Durante el evento, se contó con la presencia de autoridades municipales y estatales, quienes reafirmaron su disposición de seguir trabajando de manera coordinada para generar mayores oportunidades en beneficio del campo, reconociendo su papel fundamental en la economía local y en el sustento de muchas familias.

Este programa, impulsado a través del Departamento de Desarrollo Rural del Gobierno Municipal en coordinación con el Gobierno del Estado, tiene como objetivo facilitar el acceso a semilla de calidad, un insumo esencial para mejorar los ciclos de siembra y optimizar el aprovechamiento de la tierra.

La semilla entregada permitirá a los productores establecer cultivos más resistentes y productivos, contribuyendo no solo a incrementar la rentabilidad de sus parcelas, sino también a fortalecer la seguridad alimentaria en la región. Además, este tipo de apoyos reduce costos de producción, lo que representa un alivio económico directo para las familias del campo.

En relación con lo anterior, el Presidente Municipal Ing. Víctor Manuel Leija Vega destacó que el campo es un pilar fundamental para el desarrollo de Cuatro Ciénegas, al ser una de sus principales fortalezas económicas y una fuente de ingreso clave para cientos de familias.

"El campo es una de nuestras mayores fortalezas, es raíz de nuestra identidad y motor de nuestra economía. Aquí nacen oportunidades, se generan empleos y se sostiene el bienestar de muchas familias. Por eso estamos trabajando para que nuestros productores cuenten con las herramientas necesarias para salir adelante. Este programa no solo representa la entrega de semilla, sino una inversión directa en el futuro del municipio, en la productividad de nuestra tierra y en la estabilidad económica de nuestra gente", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que la administración municipal mantiene un compromiso permanente con el sector rural, impulsando acciones que generen condiciones más justas, competitivas y sostenibles para quienes dependen del campo.