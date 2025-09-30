Alcalde Víctor Leija lidera jornada oftalmológica en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte del compromiso con la salud y el bienestar de las familias cieneguenses, el Gobierno Municipal que preside el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega, en coordinación con el DIF Municipal y la empresa LM Minería y Proyectos, llevó a cabo con éxito la Brigada Oftalmológica "Coahuila con Visión de Futuro".

La jornada se desarrolló el pasado 29 de septiembre en las instalaciones del DIF Cuatro Ciénegas, donde el especialista Dr. Ramiro Silva, oftalmólogo de Clínica Visión, atendió a la ciudadanía con diagnósticos totalmente gratuitos.

En total se realizaron 80 revisiones oftalmológicas, además de ofrecer información sobre estudios, tratamientos y cirugías a precios accesibles para atender padecimientos como cataratas, glaucoma, retina y carnosidad, entre otros.

Al respecto, el alcalde Víctor Leija destacó la importancia de estas acciones que acercan servicios médicos especializados a la población.

"La salud visual es fundamental para la calidad de vida de las personas, por eso trabajamos en coordinación con el DIF y la iniciativa privada para garantizar que quienes más lo necesitan tengan acceso a atención médica de calidad. Seguiremos impulsando este tipo de programas que fortalecen la salud y el bienestar de las familias cieneguenses", señaló el edil.

Con estas brigadas, la administración municipal refrenda su compromiso de seguir sumando esfuerzos para brindar oportunidades de salud accesibles y de calidad a toda la población.