Reunión interinstitucional en Cuatro Ciénegas: atención a problemáticas sociales

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con el objetivo de fortalecer la atención a diversas problemáticas que afectan a la comunidad, el alcalde de Cuatro Ciénegas, Ing. Víctor Manuel Leija Vega, encabezó una reunión de trabajo interinstitucional en la que participaron dependencias municipales enfocadas en la protección y el bienestar de las familias.

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios como las adicciones, el maltrato físico y psicológico, las tendencias suicidas, así como los casos de omisión de cuidados en niñas, niños y adolescentes, situaciones que requieren atención inmediata y una coordinación efectiva entre las instituciones.

En la reunión participaron representantes de PRONNIF Municipal, la Instancia de la Mujer, el DIF Municipal, Centro Libre y Seguridad Pública, quienes analizaron los principales retos que enfrentan en la intervención de estos casos, así como la importancia de unificar criterios, optimizar recursos y establecer estrategias conjuntas que permitan brindar una respuesta más oportuna y efectiva a la ciudadanía.

Durante el encuentro se establecieron acciones de coordinación y comunicación permanente entre las áreas involucradas para mejorar la atención y prevención de estas problemáticas.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega destacó que el trabajo conjunto entre las instituciones es fundamental para enfrentar estas situaciones que impactan directamente en el tejido social.

"Sabemos que son temas sensibles que afectan a muchas familias de nuestro municipio. Por eso es indispensable sumar esfuerzos, definir estrategias conjuntas y actuar con responsabilidad para atender estas problemáticas y proteger lo más valioso que tenemos en Cuatro Ciénegas: nuestras familias", expresó el edil.

Asimismo, Leija Vega reiteró que el Gobierno Municipal continuará impulsando acciones coordinadas que permitan fortalecer la prevención, la atención y el acompañamiento a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad.

Con este tipo de acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas refrenda su compromiso de trabajar de manera organizada y colaborativa, promoviendo políticas públicas que garanticen no solo la protección de los derechos, sino también el respeto, la dignidad y el bienestar de cada persona dentro de la sociedad.