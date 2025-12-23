Víctor Leija presenta ajustes al presupuesto y uso de suelo en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIENEGAS, COAHUILA.- El Ayuntamiento de Cuatro Ciénegas llevó a cabo la 25 Sesión Ordinaria de Cabildo, en la que se abordaron diversos temas de relevancia para la administración municipal, entre ellos cambios de uso de suelo y modificaciones al presupuesto correspondiente al ejercicio fiscal 2025, el cual fue asignado por la administración anterior.

El alcalde Víctor Leija Vega informó que las propuestas ya habían sido analizadas previamente en comisión, pero era necesario presentarlas ante el Cabildo para su discusión y autorización formal.

"La comisión ya lo había analizado, pero faltaba proponerlo al Cabildo y autorizarlos, y también el tesorero municipal dio a conocer lo concerniente al 2025, ya que en algunos departamentos se gastó menos y en otros más; todo esto fue autorizado por la mayoría y solo se tuvo el voto en contra de la oposición", expresó.

Detalló que los ajustes presupuestales se realizaron con base en las necesidades reales de cada área, luego de detectar variaciones en el gasto entre los distintos departamentos durante el presente año comparados al de la administración anterior, lo que permitió realizar las adecuaciones correspondientes conforme a la ley.

Asimismo, el edil anunció que el próximo 29 de diciembre se llevará a cabo una sesión extraordinaria de Cabildo, en la que se analizará el Presupuesto de Egresos 2026 para su posterior sometimiento a votación y posible aprobación.

En cuanto a los cambios de uso de suelo, Leija Vega explicó que se requieren ratificaciones para distintos fines, entre ellos trámites propios de la administración pública, viviendas que pasarán a uso comercial, así como predios rurales que serán destinados al uso industrial, con el objetivo de atender el crecimiento y desarrollo ordenado del municipio.