Cuatro Ciénegas refuerza protección a la niñez con PRONNIF

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Con la finalidad de fortalecer las acciones para proteger y salvaguardar la integridad de la niñez, se llevó a cabo la Junta de Coordinación PRONNIF – Seguridad Pública Municipal, en la cual se presentaron los lineamientos y procedimientos que reforzarán la atención inmediata de reportes a niñas, niños y adolescentes en Cuatro Ciénegas.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega acompañado de la titular de la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF), Lizbeth Cantú, así como del Director de Seguridad Pública, Richards Estrada, participaron en esta reunión estratégica.

Acciones de la autoridad para proteger a la niñez

Durante el encuentro se acordó la aplicación estricta de los criterios de actuación conjunta, el manejo adecuado de los reportes que involucren a menores y la correcta operación de los protocolos tanto cuando Seguridad Pública recibe una denuncia como cuando PRONNIF solicita apoyo para una investigación.

Asimismo, PRONNIF Municipal informó que comenzará a solicitar la aplicación de multas administrativas, trabajos comunitarios, amonestaciones y sanciones a madres, padres o tutores que incumplan citatorios, supervisiones, acuerdos o que incurran en omisión de cuidados, conforme lo marca la ley.

Medidas de seguridad implementadas por PRONNIF

El Presidente Municipal de Cuatro Ciénegas señaló que el objetivo central de estos acuerdos es alinear responsabilidades, evitar omisiones y fortalecer la intervención oportuna, garantizando el bienestar, la seguridad y la protección integral de la niñez y adolescencia del municipio.

"No hay tarea más importante que garantizar que nuestras niñas, niños y adolescentes crezcan seguros, protegidos y acompañados. Como gobierno, asumimos con total responsabilidad la tarea de actuar con firmeza, sensibilidad y prontitud en cada caso que involucre a un menor.", destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega señaló que estas medidas fortalecen el trabajo preventivo y la capacidad de respuesta de las instituciones, subrayando la importancia de la participación familiar:

"La responsabilidad es compartida. Como autoridades actuamos con firmeza, pero también necesitamos que las familias cumplan con sus obligaciones. La ley es clara y se aplicará en todos los casos que sea necesario para asegurar el bienestar de nuestros menores.", finalizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Cuatro Ciénegas reafirma su compromiso con la protección integral de la niñez, la actuación inmediata ante cualquier riesgo y la construcción de un municipio donde cada niña, niño y adolescente tenga la oportunidad de crecer en paz, con seguridad y con un futuro protegido.