Cuatro Ciénegas avanza en acceso a vivienda digna con programa de CONAVI

Cuatro Ciénegas, Coah.

Dando continuidad a un proyecto enfocado en fortalecer el acceso a un hogar digno, seguro y adecuado para las familias del municipio, se llevaron a cabo las acciones correspondientes a la segunda etapa del programa de viviendas de la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) en Cuatro Ciénegas.

Esta nueva etapa representa un avance significativo dentro del desarrollo del programa, al dar seguimiento puntual a las estrategias establecidas y ampliar el impacto social positivo en la comunidad.

El Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega señaló que este programa beneficia directamente a familias que por años han enfrentado condiciones de rezago habitacional, brindándoles espacios seguros, funcionales y con mejores condiciones de habitabilidad.

"Contar con un hogar digno no solo significa tener un techo, sino también acceso a un entorno que garantice seguridad, salud y bienestar, elementos fundamentales para el desarrollo integral de las personas, contar con una vivienda adecuada contribuye a mejorar la calidad de vida, fortalece la estabilidad familiar, reduce riesgos para la salud y genera mejores oportunidades para niñas, niños y adultos" destacó el edil.

Asimismo, Leija Vega afirmó que este programa impulsa el desarrollo social al fortalecer el tejido comunitario, brindar certeza patrimonial a las familias beneficiarias y promover condiciones de mayor equidad e inclusión social, impactando de manera positiva en el crecimiento ordenado del municipio.

Para finalizar, el Presidente Municipal reafirmó que continuarán trabajando de manera coordinada en programas que promuevan el bienestar social, el acceso a viviendas dignas y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, trabajando de la mano con instancias federales y estatales para seguir construyendo un Cuatro Ciénegas con más oportunidades para todas y todos.