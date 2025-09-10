Alcalde Víctor Manuel Leija Vega promueve la cercanía social en Cuatro Ciénegas

CUATRO CIÉNEGAS, COAHUILA.- Como parte de la estrategia de cercanía social, el Gobierno Municipal encabezado por el Alcalde Ing. Víctor Manuel Leija Vega llevó a cabo este miércoles una nueva edición del Miércoles Ciudadano en la colonia Magdalenas, reafirmando el compromiso de estar cerca de la gente y atender de manera directa sus necesidades.

Durante la jornada, el presidente municipal, acompañado por personal de diferentes direcciones, escuchó y dialogó con las familias del sector, recibiendo solicitudes, propuestas y planteamientos que se traducen en acciones concretas para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Entre los departamentos que participaron destacan Servicios Primarios, Alumbrado Público, DIF Municipal, Instancia de la Mujer, Obras Públicas, Seguridad Pública, Desarrollo Social, Ecología, entre otras áreas del Gobierno Municipal, las cuales instalaron módulos de atención para dar solución inmediata a las peticiones de los ciudadanos.

El alcalde Víctor Manuel Leija Vega subrayó la importancia de mantener un contacto directo con la población, donde no solo se trata de escuchar, sino de dar seguimiento puntual y cumplir los compromisos asumidos en cada colonia y ejido.

"El miércoles ciudadano nos permite escuchar de viva voz las inquietudes de nuestra gente y trabajar unidos para que las soluciones lleguen a cada colonia y comunidad del municipio. Encabezar un gobierno cercano significa atender de manera oportuna cualquier reporte, porque lo más importante es la confianza y bienestar de las familias cieneguenses", afirmó el edil.

Asimismo, Leija Vega destacó que su administración se distingue por ser un gobierno de puertas abiertas, transparente y sensible a las necesidades de la ciudadanía, donde cada petición se convierte en una oportunidad para dar resultados.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal fortalece la confianza ciudadana y ratifica su compromiso de ser un gobierno cercano, sensible y con resultados palpables para todos los habitantes de Cuatro Ciénegas.