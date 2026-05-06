Cruz Roja y bomberos responden a simulacro de sismo en Monclova

FRONTERA, COAHUILA.- Con una respuesta inicial de apenas 2 minutos con 15 segundos, corporaciones de auxilio de Monclova, Frontera y San Buenaventura participaron este miércoles en el Simulacro Nacional de sismo, realizado de manera coordinada desde el Centro de Comunicaciones, Control y Comando (C4), donde se evaluó la reacción de los cuerpos de emergencia y de la ciudadanía ante una situación de riesgo.

El ejercicio consistió en la simulación de un conato de incendio al interior de un edificio, donde además se planteó el rescate y atención de dos personas lesionadas, permitiendo activar los protocolos de emergencia y medir la capacidad operativa de las distintas corporaciones participantes.

Bomberos de los tres municipios, así como personal de la Cruz Roja de Monclova, formaron parte del despliegue de unidades que fue monitoreado en tiempo real desde el C4, verificando la coordinación interinstitucional y el tiempo de reacción ante la contingencia simulada.

A nivel nacional, la alerta sísmica fue emitida a las 11:00 de la mañana mediante el sistema de mensajería de emergencia en teléfonos celulares, permitiendo que la población recibiera el aviso de forma inmediata y aplicara los protocolos de evacuación correspondientes.

El resultado general fue considerado favorable por los evaluadores, al registrarse una respuesta eficiente de las corporaciones participantes, además de una adecuada movilización de las unidades disponibles en los tres municipios.

Vidal Hernández, representante del Comité Local de Ayuda Mutua del CLAN de Frontera, participó como observador del simulacro y señaló que, pese a los buenos resultados, persisten áreas de oportunidad importantes para reforzar la cultura de prevención.

Indicó que es necesario fortalecer la capacitación del personal y fomentar entre la ciudadanía la reacción inmediata al escuchar una alarma de emergencia, ya que muchas personas aún retrasan su evacuación por continuar con sus actividades cotidianas.

Finalmente, explicó que todas las observaciones detectadas durante el simulacro serán entregadas a los responsables operativos para su análisis, buscando perfeccionar los protocolos de actuación y garantizar mejores resultados en futuras emergencias.