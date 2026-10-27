Conductor resulta lesionado tras volcar camioneta en carretera Allende–Villa Unión

ALLENDE, Coahuila - Un hombre de 38 años resultó lesionado luego de volcar la camioneta que conducía sobre la carretera Allende-Villa Unión, a la altura del kilómetro 3.2, durante la madrugada de este lunes.

El vehículo involucrado fue una Chevrolet Suburban modelo 2004, color verde, que quedó volcada sobre la cinta de rodamiento.

Lesiones del Conductor

El conductor, identificado como Mario "N", fue localizado consciente y orientado por los cuerpos de auxilio que acudieron al lugar.

Durante la valoración, los paramédicos detectaron una herida en el lado izquierdo de la cabeza y una probable fractura en el brazo izquierdo.

Tras brindarle atención prehospitalaria e inmovilizarle la extremidad, fue trasladado en una ambulancia de Villa Unión al Hospital General de Allende.

Posible Causa del Accidente

El reporte de atención también indicó que el conductor presentaba aliento alcohólico; sin embargo, no se han establecido oficialmente las causas de la salida del camino y posterior volcadura.

Elementos de seguridad abanderaron la carretera para prevenir otro accidente y realizaron las diligencias correspondientes.