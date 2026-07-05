Vigilancia en Frontera: refuerzan seguridad en escuelas para prevenir robos

FRONTERA, COAH.– Con el objetivo de prevenir robos y actos vandálicos durante el periodo vacacional de verano, el Ayuntamiento de Frontera reforzará el programa de vigilancia en 62 planteles educativos, informó la alcaldesa Sara Pérez Cantú.

La edil explicó que el esquema de seguridad se mantiene activo mediante los comités de vecinos vigilantes, integrados por habitantes de los sectores donde se ubican las escuelas, quienes reportan cualquier situación sospechosa a través de grupos de WhatsApp enlazados directamente con Seguridad Pública Municipal.

"Cada escuela cuenta con su comité de vecinos vigilantes y, mediante un grupo de WhatsApp, cualquier situación sospechosa se reporta de inmediato para que los elementos policiacos acudan a verificar", señaló.

Precisó que el operativo abarca jardines de niños, primarias, secundarias y preparatorias, y que en los próximos días se colocarán las lonas correspondientes al programa de vigilancia para este nuevo periodo vacacional.

Pérez Cantú destacó que, en términos generales, el saldo ha sido favorable, aunque durante el año se registraron incidentes en dos o tres escuelas, donde se reportó el robo de cableado y daños en los accesos.

Indicó que esos planteles ya fueron reparados y ahora reciben vigilancia permanente para evitar nuevos hechos delictivos.

La alcaldesa añadió que las personas detenidas por causar daños en escuelas fueron puestas a disposición del Ministerio Público, lo que ha contribuido a disminuir este tipo de delitos.

No obstante, reconoció que las zonas donde actualmente se mantiene mayor atención son Jardines del Aeropuerto, La Sierrita y la colonia Occidental, aunque aseguró que la incidencia se encuentra bajo control gracias a la coordinación entre vecinos y autoridades.

Finalmente, hizo un llamado a directivos escolares y ciudadanos a presentar las denuncias correspondientes cuando sean víctimas de algún delito.

"Es importante acudir al Ministerio Público y dar seguimiento a la denuncia, porque de lo contrario únicamente se realiza la detención y las personas recuperan su libertad al no existir un proceso legal", enfatizó.