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Coahuila

Fumigación y vigilancia epidemiológica en Frontera tras lluvias

Las recientes lluvias han generado acumulaciones de agua en Monclova y Frontera, lo que aumenta el riesgo de proliferación de mosquitos. Las autoridades están tomando medidas preventivas.

Por Azucena Tenorio - 21 junio, 2026 - 07:45 a.m.
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      El jefe de la Cuarta Jurisdicción Sanitaria, Faustino Aguilar Arocha, informó que se mantienen las acciones de fumigación y vigilancia epidemiológica en los municipios de Monclova y Frontera, especialmente en sectores donde las recientes lluvias dejaron acumulaciones de agua que podrían favorecer la proliferación de mosquitos.

      Señaló que personal de la Secretaría de Salud realizó jornadas de vacunación durante martes, miércoles y jueves, además de visitas casa por casa para completar esquemas pendientes entre la población. Las brigadas trabajaron en distintos horarios, incluso durante la madrugada, dependiendo de las condiciones climáticas.

       

      En materia de control de vectores, indicó que ya se concluyeron labores de fumigación en colonias donde se detectó mayor riesgo sanitario, incluyendo la colonia Bellavista y otros sectores afectados por encharcamientos. Asimismo, se mantienen recorridos permanentes para supervisar áreas con acumulación de agua y evitar la presencia de mosquitos transmisores de enfermedades.

      Aguilar Arocha destacó que hasta el momento no se han detectado brotes de enfermedades en la piel, erupciones o padecimientos relacionados con las condiciones generadas por las lluvias. Sin embargo, las brigadas continúan realizando revisiones entre la población para identificar oportunamente cualquier problema de salud.

       

      Finalmente, señaló que se tiene previsto el arribo de más personal de apoyo para fortalecer las labores de vigilancia, prevención y atención médica en las zonas que permanecen bajo monitoreo sanitario.

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