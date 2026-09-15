Frontera refuerza seguridad: 80 elementos vigilan festejos patrios

Un total de 80 elementos de Seguridad Pública de Frontera serán desplegados desde las 7:00 horas de este 15 de septiembre para reforzar la vigilancia durante los festejos patrios y el Grito de Independencia en Frontera.

Gabriel Vázquez Ramírez, director de Seguridad Pública, informó que los agentes permanecerán atentos en los alrededores del lugar donde se desarrollarán las actividades, mientras que las unidades asignadas a los distintos sectores continuarán con sus recorridos habituales.

Precisó que el operativo no implicará descuidar la seguridad del resto de la ciudad, pues los elementos que trabajan en los sectores mantendrán la operatividad y los rondines preventivos.

El despliegue forma parte de las acciones coordinadas con otras corporaciones de seguridad para mantener vigilancia durante las celebraciones patrias. Así mismo, participarán en el desfile del 16 en la zona centro del municipio rielero.

Vázquez Ramírez agregó que durante el fin de semana se mantuvieron los operativos de barrido en diferentes colonias y sectores de Frontera, en coordinación con corporaciones estatales y federales.

Los recorridos preventivos continuarán durante los festejos patrios para atender cualquier situación que pueda alterar el orden y mantener la seguridad tanto en la zona de concentración como en las diferentes colonias del municipio.