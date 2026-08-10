Detienen a hombre por probable caso de violencia familiar en Allende

ALLENDE, COAH.– Un hombre identificado como Vicente N fue detenido en Allende por su probable participación en un caso de violencia familiar, luego de un reporte atendido por elementos de seguridad.

De acuerdo con la información disponible, el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público, instancia que llevará a cabo las investigaciones correspondientes y determinará su situación jurídica conforme a los procedimientos establecidos.

La detención de Vicente N se realizó tras un reporte de violencia familiar.

El caso se suma a los reportes de violencia familiar que son atendidos en el municipio, una problemática que continúa generando preocupación entre las familias y que requiere atención oportuna para prevenir que este tipo de situaciones escalen.

Las autoridades investigan el caso de Vicente N para determinar su situación jurídica.

Será la autoridad ministerial la encargada de determinar las responsabilidades correspondientes una vez que concluyan las investigaciones.