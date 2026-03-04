La comunidad de Frontera apoya a Greicy tras ataque de su perro

Tras viralizarse el caso de Greicy, la niña de siete años que fue atacada por su perro de raza pastor belga malinois en su domicilio en Frontera, las muestras de apoyo hacia la menor no se hicieron esperar y la historia dio un giro marcado por la solidaridad ciudadana.

Durante los últimos días, familiares informaron que la pequeña continúa recuperándose en el Hospital Amparo Pape de Benavides, en Monclova, donde ha recibido atención médica especializada. La madre de la menor expresó públicamente su agradecimiento al director, médicos, enfermeras y personal en general por la atención profesional y el acompañamiento brindado en un momento que calificó como "el más difícil" para su familia.

En medio de la polémica generada en redes —donde usuarios debatieron sobre el destino del animal—, también surgieron gestos de empatía hacia la niña. La influencer conocida como "La Payasita Kely" acudió al hospital para llevarle un espectáculo con botargas, dinámicas recreativas y diversos obsequios, logrando arrancarle sonrisas en medio del proceso de recuperación.

La madre de Greicy destacó que la respuesta de la comunidad ha sido fundamental para fortalecer el ánimo de su hija. Señaló que han recibido mensajes, llamadas y muestras de cariño de personas que incluso no conocen a la familia, pero que se han solidarizado tras conocer el caso.

Mientras tanto, el debate en torno a la tenencia responsable de mascotas y el manejo de razas de alta energía continúa presente en la conversación pública. Sin embargo, para la familia, el enfoque hoy está centrado en la salud física y emocional de la menor.

Greicy evoluciona favorablemente, acompañada por su familia y respaldada por una comunidad que, tras la viralización del caso, transformó la indignación inicial en gestos de apoyo y esperanza.