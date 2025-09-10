Alcaldesa Sari Pérez Cantú reconoce labor de trabajadores de limpieza en Frontera

FRONTERA, COAHUILA.- La alcaldesa Sari Pérez Cantú realizó una visita al Departamento de Servicios Primarios, donde reconoció de manera especial a los trabajadores de las cuadrillas que diariamente se esfuerzan en las labores de limpieza y mantenimiento de la ciudad. Durante su recorrido, destacó el compromiso y la entrega del personal que, pese a las limitaciones momentáneas de equipo de recolección de desechos, ha logrado sacar adelante tareas fundamentales para el bien de la comunidad.

La presidenta municipal expresó su agradecimiento a todos los integrantes del área por el apoyo brindado en el tema de recolección de basura; mencionó que gracias al esfuerzo conjunto de las cuadrillas se ha mantenido un servicio constante y eficiente, muchas veces trabajando prácticamente a mano.

En sus palabras, la alcaldesa resaltó que el trabajo que realizan los empleados municipales es una muestra clara de compromiso con la ciudadanía, ya que la limpieza y la recolección de desechos impactan directamente en la salud y la calidad de vida de las familias de Frontera.

Asimismo, reconoció la coordinación con el sindicato de trabajadores al servicio del municipio, de donde se deriva la mano de obra que respalda las acciones emprendidas en el área de Servicios Primarios. Destacó también la disposición del secretario general, Paulino Juárez Escamilla, quien ha facilitado los acuerdos y apoyos necesarios para fortalecer la operación de las cuadrillas.

Finalmente, Pérez Cantú aprovechó para invitar a todos los trabajadores del departamento y Sindicato a disfrutar de las fiestas patrias el próximo 15 de septiembre en la plaza principal pues son parte fundamental del desarrollo integral de todo frontera.