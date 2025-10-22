Alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora fortalece la integración con adultos mayores en Castaños

Castaños, Coah.- Compartiendo momentos de alegría, sana convivencia y cercanía con la comunidad, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora acudió a la reunión semanal de adultos mayores que se lleva a cabo en las instalaciones del Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Municipal.

Este miércoles, la presidenta municipal acompañó a la Presidenta Honoraria del DIF Municipal, Violeta Alvarado, en una jornada llena de entusiasmo, música y convivencia, donde los adultos mayores del municipio disfrutaron de actividades recreativas y dinámicas que fortalecen la integración social.

Durante su mensaje, la alcaldesa Yesica Sifuentes Zamora reconoció el legado y la experiencia de los adultos mayores, destacando su papel fundamental en la construcción de la grandeza de Castaños y en la formación de las nuevas generaciones.

Indicó que la atención a los adultos mayores no debe limitarse a apoyos asistenciales, sino que debe orientarse a fortalecer su calidad de vida, salud emocional y participación social.

"Nuestros adultos mayores son ejemplo de fortaleza, sabiduría y amor. Cada uno de ellos representa la historia viva de nuestro municipio, por eso es importante brindarles espacios donde se sientan valorados, escuchados y acompañados", expresó la edil.

Asimismo, Sifuentes Zamora reiteró que desde el DIF Municipal mantendrán una cercanía, atención y acompañamiento a los sectores más vulnerables, recordando que desde el DIF Municipal se llevan a cabo diversos programas y acciones enfocados en la asistencia alimentaria, la atención médica y el acompañamiento psicológico para personas mayores y familias en situación de desventaja.

"En Castaños estamos convencidos de que el cariño y la atención hacia nuestros adultos mayores son una forma de reconocer todo lo que han aportado a lo largo de su vida. Son quienes construyeron las bases de nuestra comunidad, y hoy nos toca a nosotros corresponderles con respeto y gratitud", agregó la alcaldesa.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Castaños, encabezado por Yesica Sifuentes Zamora, reafirma su compromiso de trabajar con empatía, respeto y solidaridad hacia los adultos mayores y los sectores vulnerables, promoviendo una sociedad más humana, unida y con oportunidades para todos.