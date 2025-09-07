Acciones de mejora en Ejido Sombrerete lideradas por Alcalde Javier Flores

San Buenaventura, Coah. - Con el propósito de fortalecer la educación y la salud en las comunidades rurales, el alcalde Javier Flores Rodríguez visitó la Escuela Francisco I. Madero en el Ejido Sombrerete, donde dio la bienvenida al nuevo ciclo escolar acompañado de autoridades municipales.

Durante la jornada, el edil entregó un minisplit para que niñas y niños cuenten con un espacio más fresco y cómodo en sus clases, así como material deportivo que permitirá fomentar la actividad física, la disciplina y el trabajo en equipo.

El alcalde reiteró su compromiso con la comunidad educativa y saludó a la directora del plantel, poniéndose a disposición de la institución para continuar trabajando en beneficio de la niñez sambonense.

Posteriormente, las autoridades municipales acudieron al Dispensario Médico del Ejido Sombrerete, donde se entregaron medicamentos para abastecer recetas y reforzar la atención de pacientes, garantizando un servicio de salud más cercano y accesible.